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Джойс ответил, собирается ли завершить карьеру после двух поражений от Чжилея

Ранее непобедимый британец дважды подряд уступил китайскому супертяжеловесу.
Сегодня, 13:28
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс после досрочного поражения в реванше с временным чемпион по версии WBO Чжаном Чжилеем высказался о возможном завершении карьеры.

По словам 38-летнего боксера, пока он об этом не думает и еще собирается вернуться в ринг.

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"Это не конец для меня. Есть еще много чего. У меня еще осталось много топлива в баке. Вы должны увидеть меня снова в ринге.

Не знаю, мне просто нужно будет немного отдохнуть, поразмыслить, посмотреть бой, а после вернуться свежим и улучшенным", - приводит слова Джойса Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чжилей - Джойс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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