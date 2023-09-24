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"Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем

Фрэнк Уоррен отреагировал на сокрушительное поражение подопечного.
Сегодня, 14:58
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса, прокомментировал досрочное поражение своего клиента в реванше с временным чемпион по версии WBO Чжаном Чжилеем.

Представитель британского боксера отдал должное китайскому сопернику, отметив, что все решил его потрясающий удар.

При этом Уоррен заявил, что теперь Джойс сам должен определиться с тем, что будет делать дальше.

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"Джойс оказался в нокауте. Его план на первые несколько раундов работал. Он уходил влево и держался на дистанции. Но в третьем раунде они устроили небольшой размен, и Джойс пропустил потрясающий удар, который его срубил. То, что сделал Чжилей - это невероятно.

В первых раундах Джойс ничего не пропустил, не так ли? Он двигался вокруг Чжилея, но в третьем раунде пропустил мощнейший удар. Как часто вы видели такого Джо Джойса?

Безусловно, у него будет время подумать о своем будущем. Как он решит, так и будет. Но, несомненно, путь назад будет долгим", - сказал Уоррен в комментарии Boxing King Media.

Ранее Джойс ответил, собирается ли завершить карьеру после двух поражений от Чжилея.

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