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"У нас были шпионы в лагере Джойса": в команде Чжилея сделали сенсационное признание

Китаец победил британца благодаря особой информации.
Сегодня, 18:15
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона WBO в сверхтяжелом весе Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO), заявил, что их команда знала подробности тренировочного лагеря Джо Джойса (15-2, 14 КО).

По словам функционера, китаец имел экслюзивную информацию с лагеря британца, ведь там были "свои" люди.

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"Мы знали, что Джойс будет выбрасывать много ударов по корпусу, чтобы Чжилей опустил блок. Мы знали, что он будет смещаться влево. У нас были шпионы в его лагере в Лас-Вегасе. Мы знали все, над чем они работали.

Ты можешь двигаться влево, но когда ты набрал 11 килограмм, ты не превратишься в ринге на Мохаммеда Али. Мы были готовы ко всему этому.

Нас ничего не удивило. Чжилей был терпеливым, занимал свои позиции и поймал Джойса жестким правым хуком", - приводит слова Лейна в интервью Boxing Social.

Напомним, Чжилей в реванше победил Джойса нокаутом в третьем раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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