"Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о поединке Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По словам Фьюри-старшего, американец уничтожит британца за несколько раундов.

Читай также: Промоутер Джошуа озвучил основную проблему в организации боя с Уайлдером

"Уайлдер - не мой самый любимый человек в мире, он ужасный спортсмен и напоминает большого ребенка. Вы сами видели, как он реагирует на свои поражения. Но умеет ли он бить? Да, умеет. Есть ли у него пара шаров? Да, есть. Нельзя выставлять челюсть вперед и позволять Уайлдеру попадать по ней, потому что он навеки тебя усыпит.

Только Фьюри может справиться с мощью Уайлдера. Посмотрите на Хелениуса. Он замертво упал через 30 секунд после короткого удара с расстояния 15 сантиметров.

Хелениус хорошо дрался с Джошуа, пока тот его не поймал. Как можно сравнивать Энтони с человеком, который вышибет тебе мозги любой из своих рук? Эй Джей не самый ловкий боец, правда же? Он не уходит в сторону, не двигает головой. Для него это будет самоубийство", - приводит слова отца Фьюри Boxing Social.

Напомним, Фроч назвал единственного топового боксера, который согласится подраться с Чжилеем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!