Малиньяджи оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о предстоящем бое за звание короля супертяжелого дивизиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По мнению эксперта, "Цыганский король" является фаворитом поединка из-за своих габаритов.
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"Тайсон Фьюри снова зажигает. Поэтому вы должны любить этого парня. Он как коробка конфет: ты никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется.
Я думаю, что Фьюри победит Усика. Я считаю, что здесь шансы 65 на 35 в пользу Фьюри. Мне кажется, что он слишком большой", - приводит слова Малиньяджи Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Хргович раскритиковал IBF из-за боя Усик - Фьюри.
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