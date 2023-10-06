Малиньяджи оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о предстоящем бое за звание короля супертяжелого дивизиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению эксперта, "Цыганский король" является фаворитом поединка из-за своих габаритов.

Читай также: Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN

"Тайсон Фьюри снова зажигает. Поэтому вы должны любить этого парня. Он как коробка конфет: ты никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется.

Я думаю, что Фьюри победит Усика. Я считаю, что здесь шансы 65 на 35 в пользу Фьюри. Мне кажется, что он слишком большой", - приводит слова Малиньяджи Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Хргович раскритиковал IBF из-за боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!