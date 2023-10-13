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Отец Фьюри: Бой Уайлдера с Усиком продлится 1 раунд

Джон сделал смелый прогноз на поединок.
Сегодня, 12:32
Деонтей Уайлдер и Александр Усик / Boxing Social
Деонтей Уайлдер и Александр Усик / Boxing Social

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой весовой категории Тайсона Фьюри, поделился мнением о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, американец уничтожит украинского чемпиона.

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"Уайлдер побьет Усика за один раунд. Александр не сможет пережить первый раунда с Уайлдером. Это чистая правда. Вот как я вижу этот бой. Многие, кто разбирается в боксе, знают, что это правда.

Усик избегал Уайлдера. Джошуа тоже его избегал. Все в топ-5 избегали Деонтея по одной простой причине - у него есть мощь, которая тушит свет. Поэтому большой "Цыганский король" выделяется и правит в доминирующей манере", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.

Ранее промоутер Усика официально подтвердил, что в контракте на бой с Фьюри есть опция реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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