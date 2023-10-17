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Менеджер Чжилея обвинил Джошуа в нежелании драться с его клиентом

Сам китайский супертяжеловес готов выйти в ринг против бывшего чемпиона.
Сегодня, 19:55
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер обладателя временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, обвинил бывшего чемпиона Энтони Джошуа в нежелании встретиться в ринге с его подопечным.

По словам представителя китайского боксера, они готовы к подобному поединку, но команда британца их избегает.

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"Эдди Хирн это знает. Положите контракт перед нами, мы подпишем его прямо сейчас, чтобы сразиться с Джошуа. Мы подпишем его сразу же.

Мы могли бы сделать это в Китае, мы могли бы это сделать в Саудовской Аравии, мы могли бы сделать это в Великобритании, у нас есть несколько вариантов. Деньги есть. Мы хотим это сделать.

Я знаю их позицию - независимо от того, что они говорят публично - они не хотят этого боя. Они не хотят иметь ничего общего с Чжаном Чжилеем. Они так избегают его, но послушайте, мы хотим этого боя", - приводит слова Лейна Boxing Scene.

Ранее менеджер Чжилея назвал потенциальных соперников на ближайший бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Чжан Чжилей

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Менеджер Чжилея обвинил Джошуа в нежелании драться с его клиентом
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