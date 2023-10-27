iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это будет не бой, а уничтожение": Усику сделали дерзкое предупреждение перед поединком с Фьюри

Брат чемпиона WBC уверен, что украинского боксера ждет безоговорочное поражение.
Сегодня, 10:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Шейн Фьюри, младший брат обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего родственника против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, украинский боксер ничего не сможет противопоставить британцу в предстоящем объединительном бою.

Читай также: "У нас на тебя кое-что есть": Фьюри пригрозил Усику компроматом

"Когда Тайсон подерется с Усиком, это будет не бой, это будет уничтожение. Послушайте, если Тайсон пожелает, он сможет легко перебоксировать Усика. Но он этого не будет делать. Он будет стирать его и разбивать.

Мы имеем бойца, естественный вес которого под 90 кг, и гиганта под 150 кг. Сейчас Тайсон в весе 120 кг, и он в невероятной форме. И если украинцу удастся с этим справиться, мы снимем шляпы и признаем, что Усик лучше. Но мы уверены", - сказал Шейн Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее Фьюри оценил, будет ли готов подраться с Усиком в запланированные сроки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри
Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну
"У него есть все необходимое": Боксер, "нокаутировавший" Усика, сделал прогноз на бой с Фьюри "У него есть все необходимое": Боксер, "нокаутировавший" Усика, сделал прогноз на бой с Фьюри
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
Лига наций19:16
Украина проиграла третий матч женской Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK