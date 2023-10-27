"Это будет не бой, а уничтожение": Усику сделали дерзкое предупреждение перед поединком с Фьюри

Шейн Фьюри, младший брат обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего родственника против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, украинский боксер ничего не сможет противопоставить британцу в предстоящем объединительном бою.

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"Когда Тайсон подерется с Усиком, это будет не бой, это будет уничтожение. Послушайте, если Тайсон пожелает, он сможет легко перебоксировать Усика. Но он этого не будет делать. Он будет стирать его и разбивать.

Мы имеем бойца, естественный вес которого под 90 кг, и гиганта под 150 кг. Сейчас Тайсон в весе 120 кг, и он в невероятной форме. И если украинцу удастся с этим справиться, мы снимем шляпы и признаем, что Усик лучше. Но мы уверены", - сказал Шейн Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее Фьюри оценил, будет ли готов подраться с Усиком в запланированные сроки.

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