"Король с голой задницей": Усик обратился к Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему будущему сопернику обладателю титула WBC в этой же весовой категории Тайсону Фьюри.

По словам украинца, он очень мотивирован получить бой с британцем, который должен принять вызов на титульную дуэль.

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"Тайсон, я знаю, что ты боишься драться, но ты вынужден встретиться со мной. Тебе придется. Выйди на ринг со мной 23-го декабря и я побью тебя. Я в боксе не ради пояса и не ради денег. У меня есть свой путь.

Чтобы не случилось, я действительно расслаблен. Меня не волнует, что произойдет. Мне нечего терять. Я уже был абсолютным чемпионом мира. Сейчас я в одном шаге, чтобы стать бесспорным во второй весовой категории. Я могу это сделать, если захочу.

Вот Фьюри есть что терять. Я объясню, почему. Он называет себя королем, но это еще нужно доказать. Ты король с голой задницей. Вы увидите, как я бросаю вызов этому болтуну", - приводит слова Усика Boxing News 24.

Напомним, Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну.

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