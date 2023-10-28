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"Потерял главный козырь": Шеннон Бриггс назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Американец считает, что зрители увидят избиение.
Сегодня, 13:50
Шеннон Бриггс / Getty Images
Шеннон Бриггс / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс высказался о противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Именитый спортсмен считает, что "Цыганский король" победит, ведь украинец с возрастом перестал быть активным в ринге.

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"Когда Усик впервые поднялся в супертяжелый вес, я думал, что его не остановить, потому что он выбрасывал очень много ударов. Сейчас он освоился в этом весе, но в его последнем бою против еще одного парня из Великобритании Усик не выбрасывал так много ударов, как раньше. Это меня беспокоит. Когда ты становишься крупнее и старше, ты перестаешь выбрасывать много ударов. Это было его главным козырем. Сейчас он его потерял. С этим покончено.

Теперь я выбираю Фьюри. Раньше я ставил на победу Усика в близком бою, но теперь он не выбрасывает достаточно ударов. Не знаю, победит ли Фьюри досрочно, но это однозначно будет избиение, потому что Усик больше не выбрасывает достаточно ударов. Он много бил, когда поднялся из крузервейта, но эти дни остались в прошлом", - сказал Бриггс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Роналду засветился в одной компании с Усиком и провел битву взглядов с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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