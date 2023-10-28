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Усик ответил Хирну на слова о возможном отказе от боя с Фьюри

Украинец уверен в себе и своих силах.
Сегодня, 12:51
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик ответил на слова промоутера Эдди Хирна о том, что он не будет готов к бою с Тайсоном Фьюри.

"После боя с Дюбуа мне понадобилась одна неделя, чтобы провести время с семьей, детьми, женой, а затем я переехал в Киев и остался там. Послушайте, на седьмой день после боя, я уже был в зале и тренировался. Сейчас я полностью в тренировочном лагере и занят делом".

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"Мне пришлось прервать тренировки, потому что была запланирована поездка в Саудовскую Аравию. После этого я вернусь в лагерь", - сказал Усик в интервью boxing news 24.

Напомним, бой Усик - Фьюри запланирован на 23 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн

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