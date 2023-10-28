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Промоутер сообщил, где Усик проведет тренировочный лагерь перед боем с Фьюри

Украинский чемпион будет готовиться в Европе.
Сегодня, 08:42
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), сообщил, что украинский боксер проведет тренировочный лагерь в Европе для подготовки к бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам функционера, украинский боксер прибудет в Саудовскую Аравию сразу из Испании.

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"Мы организовали для Усика тренировочный лагерь в Европе. Александр прилетит сюда (в Саудовскую Аравию – прим.) из Испании. Я что, сказал это вслух? Я раскрыл тайну.

Мы организовали тренировочный лагерь, Усик там будет тренироваться, готовиться. Я могу только пожелать удачи Тайсону. Мы будем молиться за него, чтобы он остался здоров после следующего боя", - приводит слова промоутера Top Rank Boxing.

Напомним, Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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