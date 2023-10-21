iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер усомнился, что Усик будет готов к бою с Фьюри в декабре

Эдди Хирн считает, что украинцу нужно больше времени, чтобы набрать оптимальную форму.
Сегодня, 11:40
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Промоутер Эдди Хирн считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не успеет полноценно подготовиться к объединительному бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, если поединок состоится 23 декабря.

Британский функционер согласился с украинцем в том, что ему потребуется больше времени, чтобы набрать оптимальную форму.

Читай также: Усик рассказал, сколько ему нужно времени для подготовки к бою с Фьюри

"Он сказал это на украинском языке. Но я думаю, что в целом Усик сказал, что ему нужен 14-недельный тренировочный лагерь. И я с этим согласен. Я не думаю, что физически он готов драться 23 декабря. Я знаю, что у него были мелкие проблемы после боя с Дюбуа. Но на кону огромная сумма денег. Я считаю, что если ему скажут, что поединок состоится в эту дату, то он подерется.

Мне кажется, что Фьюри в итоге проведет 18-недельный тренировочный лагерь, готовясь к Нганну и Усику. Это не идеальный расклад для него. Но кто его знает, говорят ли они, что 23 декабря - это возможная дата или же бой состоится в этот день. Мы все узнаем это в следующую субботу", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

Статьи по теме

Фьюри рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну Фьюри рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну
Усик рассказал, почему всегда верил, что бой с Фьюри состоится Усик рассказал, почему всегда верил, что бой с Фьюри состоится
"Остались с дырой в бюджете": Хирн назвал бой Ломаченко своей самой большой ошибкой "Остались с дырой в бюджете": Хирн назвал бой Ломаченко своей самой большой ошибкой
Ключевой футболист Ливерпуля попал в ужасную аварию накануне мерсисайдского дерби Ключевой футболист Ливерпуля попал в ужасную аварию накануне мерсисайдского дерби
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа13:12
Ключевой футболист Ливерпуля попал в ужасную аварию накануне мерсисайдского дерби
Украина13:05
Александрия - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:57
Бразилия ожидает ответ от Анчелотти до конца года
Украина12:40
Шахтер - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина12:15
Черноморец - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа11:56
Почеттино - о Мудрике: За три месяца он не стал другим игроком, но стал другим человеком
Бокс11:40
Промоутер усомнился, что Усик будет готов к бою с Фьюри в декабре
Европа11:23
Cаудовский клуб предложил контракт экс-игроку МЮ
Европа11:12
Обильные осадки стали причиной подтопления стадиона Реала
Киберспорт10:53
IEM Sydney 2023: Complexity просто унизили G2, FaZe сыграет с ENCE
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK