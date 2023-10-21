Промоутер усомнился, что Усик будет готов к бою с Фьюри в декабре

Эдди Хирн считает, что украинцу нужно больше времени, чтобы набрать оптимальную форму.

Промоутер Эдди Хирн считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не успеет полноценно подготовиться к объединительному бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, если поединок состоится 23 декабря.

Британский функционер согласился с украинцем в том, что ему потребуется больше времени, чтобы набрать оптимальную форму.

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"Он сказал это на украинском языке. Но я думаю, что в целом Усик сказал, что ему нужен 14-недельный тренировочный лагерь. И я с этим согласен. Я не думаю, что физически он готов драться 23 декабря. Я знаю, что у него были мелкие проблемы после боя с Дюбуа. Но на кону огромная сумма денег. Я считаю, что если ему скажут, что поединок состоится в эту дату, то он подерется.

Мне кажется, что Фьюри в итоге проведет 18-недельный тренировочный лагерь, готовясь к Нганну и Усику. Это не идеальный расклад для него. Но кто его знает, говорят ли они, что 23 декабря - это возможная дата или же бой состоится в этот день. Мы все узнаем это в следующую субботу", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.

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