"Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской"

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу того, что чемпион WBC Тайсон Фьюри называет его "маленькой сосиской".

По словам украинского боксера, он дружелюбно относится к британцу, хоть его детям он не нравится.

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"Мои дети не очень его любят из-за того, что он обзывается. Им не нравится, что их отца обижают или обзывают. Я им говорю, что не нужно обращать на это внимания. Просто он немного дурачится. Знаете, словно большой ребенок.

На самом деле он очень добрый человек, но мне придется его побить", - рассказал украинец в интервью The Sun Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду засветился в одной компании с Усиком и провел битву взглядов с Фьюри.

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