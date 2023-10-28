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"Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской"

Украинец высказался о поведении британского чемпиона.
Сегодня, 14:17
Александр Усик / K2 Promotions
Александр Усик / K2 Promotions

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу того, что чемпион WBC Тайсон Фьюри называет его "маленькой сосиской".

По словам украинского боксера, он дружелюбно относится к британцу, хоть его детям он не нравится.

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"Мои дети не очень его любят из-за того, что он обзывается. Им не нравится, что их отца обижают или обзывают. Я им говорю, что не нужно обращать на это внимания. Просто он немного дурачится. Знаете, словно большой ребенок. 

На самом деле он очень добрый человек, но мне придется его побить", - рассказал украинец в интервью The Sun Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду засветился в одной компании с Усиком и провел битву взглядов с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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