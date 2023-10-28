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"Он не выстоит": Фьюри объяснил, почему Усик не сможет с ним справиться

Британский боксер выделил свое главное преимущество перед украинцем.
Сегодня, 15:08
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своем успехе в объединительном бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер считает, что его габариты сыграют решающую роль в противостоянии.

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"Он может наносить по мне свои лучшие удары, обходить мои перчатки, попадать по лицу и так далее, но массы моего тела хватит, чтобы устоять против его арсенала. Однако его габариты не позволяют ему выдержать то, что я могу приготовить.

Конституция тела Усика не позволит ему выдержать нанесенный мною урон, а я могу выдержать. Вес Усика 100 килограммов, а я вешу 122 килограмма. Он не выстоит после моих ударов, но я всегда выдержу то, что Усик мне предложит.

Давайте представим, что я это не я, и мне нужно драться против 210-сантиметрового бойца весом 127 килограммов, который умеет драться в обеих стойках, контратаковать, работать на отходах, двигаться, танцевать. Как победить такого человека? Конечно же, все пытаются его нокаутировать", - приводит слова Фьюри Mirror.

Ранее сообщалось, что Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

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