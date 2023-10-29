Валуев: Думаю, многие убедились, что у Усика почти нет шансов против Фьюри

"Экспертное мнение" не заставило себя долго ждать.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о бое между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри честно победил в этом поединке. Все было по справедливости, не увидел каких-то махинаций судей. Но бой был тяжелым для него. Думаю, многие убедились, что у Усика почти нет шансов против Тайсона. Не думаю, что Усик сможет победить", - заявил Валуев в интервью Sport24.

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Напомним, судьи раздельным решением присудили победу британскому супертяжеловесу.

В следующем бою Фьюри встретится с Александром Усиком. Поединок должен состоятся 23 декабря в Саудовской Аравии.

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