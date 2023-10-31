Усик заявил, что готов драться с Фьюри, если Тайсона лишат пояса

Украинец хочет оказаться в ринг с британцем, несмотря ни на что.

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик высказался о поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Украинец признался, что хочет выйти в ринг с "Цыганским королем", даже если британец потеряет свой титул.

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"Мне нужен Тайсон. Даже если у него не будет пояса, мне нужен Тайсон. Все же говорят, что я крузик и все такое. Чтобы красиво завершить свой невероятный боксерский путь, мне нужно боксировать с Тайсоном.

Когда мы взвесимся в пятницу, когда мы будем выходить в ринг, я буду понимать, что бой должен состояться", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Ранее стало известно условие, при котором бой Усик - Фьюри перенесут.

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