"У каждого бывают непонятные дни и ночи": Усик оценил выступление Фьюри в бою с Нганну
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.
По словам украинца, он сосредоточен на поединке с британцем, а другое его не волнует.
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"И по моему мнению, и если посмотреть статистику, я думаю, что Фьюри выиграл 6-7 раундов. Что я думаю о его выступлении? Мне не нужно о нем думать. Пусть Тайсон Фьюри думает.
Мне нужен Тайсон Фьюри 23 декабря. У каждого из нас бывают непонятные дни или ночи", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.
Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.
Ранее стало известно условие, при котором бой Усик - Фьюри перенесут.
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