Промоутер Усика: Александр знает все слабые места Фьюри

Украинец настроен во второй раз стать абсолютным чемпионом мира.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем противостоянии своего клиента с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинский боксре никак не изменил свой настрой после победы британца над Фрэнсисом Нганну.

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"Усик - такой великолепный профессионал, что он знает все слабые места Тайсона Фьюри. Прибавит ли ему дополнительной уверенности выступление Фьюри с Нганну? Нет, Усик всегда уверен в том, что делает. В противном случае для него не было бы места в боксе.

Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. А теперь Александр включился в гонку за звание абсолюта в супертяжелом дивизионе. Сейчас он находится здесь, и ему осталось завоевать всего один пояс", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

Ранее стало известно, кто перенес бой Усик - Фьюри.

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