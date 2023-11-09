Промоутер объяснил, почему габариты Фьюри не будут проблемой для Усика

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, уверен, что его клиент сможет справиться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, несмотря на габариты соперника.

По мнению представителя украинца, его подопечный может рассчитывать на успех в поединке за счет других преимуществ.

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"При всем уважении к людям, которые изменили отношение к Фьюри, мы этого не сделали. Мы остались при том же мнении, которое было у нас задолго до боя с Нганну.

Усик должен побеждать в поединке с Фьюри. Для нас он всегда был фаворитом, потому что люди всегда недооценивали его навыки и габариты. Они считали, что это будет иметь большое значение.

Я пару дней назад смотрел на YouTube старые бои Майка Тайсона. Его рост был 180 сантиметров. Но он отправлял в нокаут парней выше двух метров. Это означает, что в боксе другие вещи важнее размера и роста", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри.

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