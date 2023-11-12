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Промоутер подтвердил, что Джошуа собирается выступить на большом вечере бокса в Саудовской Аравии

Британский экс-чемпион, как и планировалось, намерен выйти в ринг в конце декабря.
Сегодня, 12:58
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал информацию о большом вечере бокса в Саудовской Аравии 23 декабря, в рамках которого должны выступить его подопечный и еще один экс-обладатель титула в дивизионе Деонтей Уайлдер.

По словам представителя британца, его подопечный действительно намерен выйти в ринг в этот день и сейчас ведутся переговоры по поводу организации боксерского шоу.

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"Я не буду говорить слишком много. Я еще на прошлой неделе говорил, что мы обсуждаем с Саудовской Аравией выступление ряда наших бойцов 23 декабря. Один из них - Энтони Джошуа. Безусловно, наша сторона заинтересована в этом. Он хочет подраться 23 декабря. Так что посмотрим, что произойдет в следующие 24-48 часов, и будем отталкиваться от этого. Да, идут переговоры о бое Джошуа в этот вечер.

Выступит ли в этом карде Уайлдер? Конечно же, я не представляю его интересы. Как я слышал и понимаю, идут обсуждения по поводу ряда бойцов в этом карде. Мы ведем переговоры об участии двух наших бойцов в этом шоу.

Нужно объединить много составляющих, чтобы другие промоутеры и бойцы приняли участие в этом карде. С нашей стороны, как я уже сказал, Эй Джей хочет подраться 23 декабря. Так что если бой и сделка будут правильными, то вообще никаких проблем", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозное боксерское шоу, а также были названы потенциальные соперники Джошуа и Уайлдера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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