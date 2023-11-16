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"Тайсон, где ты?": Усик прибыл в Лондон на анонс боя с Фьюри

Будущие соперники встретятся на пресс-конференции на стадионе Уэмбли.
Сегодня, 12:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Лондон на анонс объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский и британский боксеры в четверг, 16 ноября, на стадионе Уэмбли примут участие в пресс-конференции, на которой должны официально объявить о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона.

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Фото прибытия Усика было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

"Тайсон Фьюри, где ты?" - поинтересовался украинец.

Напомним, что изначально объединительный бой между Усиком и Фьюри планировали провести 23 декабря, но впоследствии он был отложен, поскольку "Цыганскому королю" потребовалось больше времени на подготовку после поединка с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоялся 26 октября.

Ожидается, что бой между украинским и британским чемпионами будет организован 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция пресс-конференции Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

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