"Тайсон, где ты?": Усик прибыл в Лондон на анонс боя с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Лондон на анонс объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Украинский и британский боксеры в четверг, 16 ноября, на стадионе Уэмбли примут участие в пресс-конференции, на которой должны официально объявить о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона.
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Фото прибытия Усика было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.
"Тайсон Фьюри, где ты?" - поинтересовался украинец.
Напомним, что изначально объединительный бой между Усиком и Фьюри планировали провести 23 декабря, но впоследствии он был отложен, поскольку "Цыганскому королю" потребовалось больше времени на подготовку после поединка с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоялся 26 октября.
Ожидается, что бой между украинским и британским чемпионами будет организован 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция пресс-конференции Усик - Фьюри.
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