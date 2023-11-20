"Дюбуа подписали смертный приговор": Бывшему сопернику Усика пригрозили избиением

Миллер уверен в своей победе над британским боксером.

Представитель супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего соперника Александра Усика Даниэля Дюбуа.

По словам американского боксера, британец сделал большую ошибку, согласившись на поединок с ним.

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"Я злой парень. Я заставляю соперников пятиться, запугиваю их. Дюбуа били более мелкие парни, а теперь он согласился на бой с таким соперником, как я. Мне кажется, что тренер Даниэля подписал ему смертный приговор.

Безусловно, даже пятилетний ребенок может нокаутировать кого-нибудь, если попадет в нужную точку. Я не недооцениваю Дюбуа. Я знаю, что побью и перееду его, но воспринимаю этот бой так, будто сражаюсь с Деонтеем Уайлдером. Меня очень волнует этот поединок. Я рад, что Дюбуа оказался достаточно глупым, чтобы подписать контракт", - сказал Миллер в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой Дюбуа с Миллером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

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