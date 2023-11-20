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"Дюбуа подписали смертный приговор": Бывшему сопернику Усика пригрозили избиением

Миллер уверен в своей победе над британским боксером.
Вчера, 23:02
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего соперника Александра Усика Даниэля Дюбуа.

По словам американского боксера, британец сделал большую ошибку, согласившись на поединок с ним.

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"Я злой парень. Я заставляю соперников пятиться, запугиваю их. Дюбуа били более мелкие парни, а теперь он согласился на бой с таким соперником, как я. Мне кажется, что тренер Даниэля подписал ему смертный приговор.

Безусловно, даже пятилетний ребенок может нокаутировать кого-нибудь, если попадет в нужную точку. Я не недооцениваю Дюбуа. Я знаю, что побью и перееду его, но воспринимаю этот бой так, будто сражаюсь с Деонтеем Уайлдером. Меня очень волнует этот поединок. Я рад, что Дюбуа оказался достаточно глупым, чтобы подписать контракт", - сказал Миллер в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой Дюбуа с Миллером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джаррелл Миллер Даниэль Дюбуа

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