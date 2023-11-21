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"Им будет тяжело": Чисора оценил поединок Усик - Фьюри

Британец сравнил умения чемпионов.
Сегодня, 19:30
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Дерека, который проводил бои с украинцем и британцем, он не может назвать фаворита, ведь оба бойца очень сильны и умны.

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"Я на днях виделся с Усиком. Мы любим ходить в одну русскую баню, поэтому оказались вместе. Тренировочный лагерь будет коротким для обоих бойцов. Когда они войдут в ритм и попытаются все сделать как надо, им будет тяжело, у них будут травмы. Они подписали контракт на бой, но затем поединок отложили. Они оба будут усердно тренироваться, поэтому кто его знает. Трудно предсказать победителя.

Тайсону нужно себя подстегнуть, потому что последний бой он провел не лучшим образом, но победил. Он просто выиграл тот поединок. Фьюри оказался в нокдауне, но вернулся и выиграл бой. Я думаю, что после этого его пузырь лопнул. Порой у тебя бывают неудачные дни на работе, это нормально. Но в боксе ты не можешь победить в свой плохой день", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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