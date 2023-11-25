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"Он на спаде": тренер Джойса оценил бой Усик - Фьюри

Исмаэль Салас оценил соперников "Цыганского короля".
Сегодня, 11:17
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Исмаэль Салас, тренер британского супертяжеловеса Джо Джойса, поделился мыслями о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, британец уже не находится на топ-уровне.

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"В последнем бою у Фьюри был очень необычный соперник. Нганну - не боксер-профессионал, но я ничего не могу у него отнять. Он сделал все. Я увидел победу Тайсона в этом бою. Я действительно ее увидел, но бой с Усиком - это уже другая история.

Фьюри начал показывать, что он на спаде. Но Фьюри - отличный боец, он может приспособиться к любому. Его роняли раньше, но он поднимался, адаптировался и побеждал. Он великолепный боец. Я надеюсь, что этот бой состоится, и Тайсон Фьюри победит", - сказал Салас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усика против Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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