Хэйни: Бой с Ломаченко - самый сложный в моей карьере

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) высказался о поединке с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Спортсмен заявил, что боксер из Украины оказал ему наибольшее сопротивление.

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"С Ломаченко был тяжелый бой, это точно. На сегодняшний день это самый сложный поединок в карьере. Он был конкурентным, именно это и сбивает людей, смущает их.

Говорят, конкурентные бои в боксе – это ограбление. Близкие поединки воспринимают как ограбление, но это не так. Точно чувствую, что победил Ломаченко. Забрал много раундов в начале, когда у Василия было всего 2 больших раунда, которые заставили людей думать, что он сделал в ринге больше, чем на самом деле. Но последний раунд – тот раунд, который мне нужен был, я его взял", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

В мае текущего года американец победил Ломаченко решением судей – 116-112 и дважды по 115-113.

Свой следующий бой Хэйни проведет 9 декабря против чемпиона WBC в первой полусредней Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).

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