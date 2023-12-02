"Есть два парня": Тренер Хэйни назвал бойцов, способных одолеть Стивенсона

Билл Хэйни, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни, назвал двух боксеров, способных победить Шакура Стивенсона, который недавно завоевал вакантный титул WBC в легком дивизионе.

По его словам, одним из них является его сын, а вторым - Джервонта Дэвис.

Читай также: Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе

"На планете есть два парня, которые полностью разоблачат Шакура. Это "Танк" и Девин.

Джервонта победит Стивенсона благодаря своей взрывной силе, а Девин только потому, что у него есть две руки и две ноги", - приводит слова Билла Хэйни Boxing Scene.

Ранее промоутер соперника разнес Стивенсона за унылое выступление в поединке за титул WBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!