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"Еще не видел такого ужасного боя": Промоутер соперника разнес Стивенсона за унылое выступление

Представитель побежденного боксера раскритиковал новоиспеченного чемпиона.
Вчера, 22:21
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Промоутер Сампсон Левкович, представляющий интересы Эдвина Де Лос Сантоса, раскритиковал Шакура Стивенсона за его скучное выступление в недавнем поединке с его клиентом.

Американский боксер одолел доминиканца единогласным решением судей, завоевав вакантный титул WBC в легком весе.

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"Ни Стивенсон, ни Де Лос Сантос не заслуживает быть чемпионом. Я еще никогда не видел такого ужасного боя за более чем 30 лет работы в этом бизнесе. По-моему, Стивенсон не заслуживает звания чемпиона, и он недостаточно скромен, чтобы представлять народ. Ему нужно смириться с тем, что он навредил бизнесу и спорту.

Я бы никогда не согласился на реванш, потому что не хотел бы снова опозориться. Но я верю в то, что Эдвин Де Лос Сантос получит еще одну возможность доказать, что он хороший боец. Причина, по которой Стивенсон так много бегал, заключалась в том, что он почувствовал силу Де Лос Сантоса.

Эдвин сказал: "Каждый раз, когда я хотел нанести мощный удар, он убегал, словно вор". Честно говоря, Шакур ограбил людей. Уже в начале поединка он понял, что его освистывают его фанаты", - приводит слова Левковича Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Де Лос Сантос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Эдвин Де Лос Сантос

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