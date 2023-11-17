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Стивенсон - Де Лос Сантос: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Шакур Стивенсон - Эдвин Де Лос Сантос.
Сегодня, 11:35
Стивенсон - Де Лос Сантос: видео лучших моментов боя / Getty Images
Стивенсон - Де Лос Сантос: видео лучших моментов боя / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) завоевал титул в третьем для себя дивизионе.

Непобежденный американский боксер стал обладателем вакантного пояса WBC в легком весе, одолев доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО).

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Поединок возглавил вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоялся 17 ноября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

В достаточно скучном противостоянии Стивенсон по итогам 12 раундов одержал победу над Де Лос Сантосом единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 116-112.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Де Лос Сантос:

Ранее промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон.

Источник: MEGOGO

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