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Шакур Стивенсон в крайне скучном поединке добыл победу над Эдвином Де Лос Сантосом

Американец добыл вакантный титул WBC.
Сегодня, 09:24
Стивенсон - Де Лос Сантос / Getty Images
Стивенсон - Де Лос Сантос / Getty Images

В ночь на пятницу, 17 ноября, состоялся поединок между Шакуром Стивенсоном и Эдвином Де Лос Сантосом за пояс WBC в легком весе.

Доминиканец постарался захватить инициативу и вести бой под своим контролем, однако фаворит данного противостояния быстро успокоил оппонента, начав медленно, но уверенно набирать очки.

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Оба боксера обменивались ударами, но крайне скудно, в основном клинчуясь и боясь действовать активно. Свист с трибун красноречиво показывал, что зрители требуют зрелища.

В итоге, бой прошел все 12 раундов, а Шакур Стивенсон победил Эдвина Де Лос Сантоса единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 116-112.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Эдвин Де Лос Сантос

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