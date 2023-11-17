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Стивенсон признался, почему продемонстрировал неубедительное выступление против Де Лос Сантоса

Американский боксер одержал победу в скучном поединке.
Сегодня, 16:28
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Шакур Стивенсон прокомментировал свою победу над Эдвином Де Лос Сантосом в титульном поединке.

Американский боксер в скучном бою одолел соперника единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе, став чемпионом уже в третьем дивизионе.

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После поединка Стивенсон признался, что перед выходом в ринг чувствовал себя не очень хорошо.

"Я продемонстрировал плохое выступление. Это все, на чем я был сфокусирован. Я не чувствовал себя достаточно хорошо, так что я смирюсь с этим. Все в порядке.

Я не чувствовал себя хорошо перед боем. Честно говоря, я сказал себе, что если так буду чувствовать себя на ринге, если все не пойдет хорошо, то я просто буду боксировать, чтобы одержать победу", - цитирует Стивенсона ESPN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Де Лос Сантос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Эдвин Де Лос Сантос

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