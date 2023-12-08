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Промоутер Джошуа отреагировал на обвинения Уайлдера в нежелании организовать бой

Эдди Хирн ответил на заявления американского боксера.
Сегодня, 15:32
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал обвинения со стороны Деонтея Уайлдера в нежелании устроить их поединок.

Американский боксер ранее предположил, что представитель британца не хочет поддавать риску своего подопечного, поскольку тот единственный боец, кто приносит деньги его компании.

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"Мы зарабатываем деньги каждую неделю, так что это не совсем правда. Кстати, мы не зарабатываем на маленьких боях Энтони Джошуа. Вы должны пораскинуть мозгами и понять, что мы зарабатываем, когда наши бойцы получают большие деньги.

Знаете, что будет, когда Энтони Джошуа подерется с Деонтеем Уайлдером? Мы заработаем много денег. И я ставлю на то, что Джошуа побьет Уайлдера в любой день недели. Но это будет тяжелый бой.

Не скажу, что единственная, но главная причина организации вечера бокса в Саудовской Аравии заключается в том, что мы все можем поработать вместе и устроить, как я считаю, самый большой поединок в боксе, которым, по моему мнению, является бой Джошуа - Уайлдер. Это все будет неактуальным, если они проиграют 23 декабря. В данный момент Уайлдер наверняка знает об идущих обсуждениях и желании всех устроить его бой с Джошуа. Он все увидит в свое время", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Ранее было названо условие, при котором состоится бой Джошуа - Уайлдер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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