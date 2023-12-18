Бывший чемпион объяснил, почему считает Уайлдера фаворитом боя с Джошуа

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о возможном бое между экс-обладателями титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По его словам, он не считает британского боксера фаворитом поединка из-за его психологических проблем.

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"Если бы Уайлдер дрался с Джошуа, то для меня Деонтей был бы фаворитом. Просто дело в том, где Эй Джей находится в психологическом плане и где он должен быть.

Возможно, после боя против Отто Валлина 23 декабря Энтони Джошуа докажет мне, что у него есть агрессия, жесткое настроение старой школы, когда он выходит убивать. Он был одним из лучших финишеров в тяжелом весе", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Ранее Уайлдер назвал условие для победы Джошуа над Валлином.

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