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"Придется ждать": Промоутер Фьюри оценил вероятность организации боя с Джошуа

Представитель "Цыганского короля" рассказал о планах своего подопечного.
Сегодня, 15:58
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, возможен ли бой его подопечного с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По словам представителя "Цыганского короля", Эй Джею придется ждать этого поединка, поскольку в планы его клиента на следующий год он не входит.

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"Джошуа придется ждать Тайсона. Фьюри запланировал на следующий год свой бой и свою программу. В данный момент она не включает Джошуа.

У Энтони были две возможности подраться с Фьюри - в декабре прошлого года и в этом году. В силу определенных причин эти поединки не состоялись.

Сейчас мы находимся в таком положении, когда будет анонсирован ряд больших боев. Все зависит от того, что произойдет в субботу", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что Джошуа 23 декабря должен встретиться в ринге с Отто Валлином, а Фьюри 17 февраля 2024 года ожидает поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком.

Ранее Джошуа признался, за кого он будет болеть в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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