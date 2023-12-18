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Промоутер сообщил, когда Джойс вернется в ринг после двух поражений от Чжилея

Представитель британского боксера поделился планами своего клиента.
Сегодня, 17:02
Фрэнк Уоррен и Джо Джойс / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Джо Джойс / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса, высказался о будущем своего подопечного после двух подряд поражений от Чжана Чжилея.

По его словам, британский боксер вскоре должен вернуться в ринг и в ближайшее время они объявят дату его следующего боя.

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"Он вернется в следующем году. Я думаю, что мы объявим дату боя Джойса в начале следующей недели. Он хочет вернуться, снова оказаться в строю.

В лице Чжана Чжилея Джойс встретил своего бугимена. В этом бою он дрался чрезвычайно хорошо. Многие говорили, что Чжилей, пожалуй, побьет многих супертяжеловесов, но порой случается так, что ты встречаешь парня, который тебя просчитал. Как раз это Чжилей сделал в их бою.

Сейчас Джойс начнет с чистого листа и сделает в 2024 году все, что сможет сделать, чтобы вернуться в обойму претендентов. Если у него получится, то мы убедимся, что у него будет возможность подраться за титул", - цитирует Уоррена Boxing Social.

Ранее бывший соперник Усика поставил крест на карьере Джойса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Джо Джойс

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