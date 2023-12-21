Уайлдер: Устрою Джошуа нокаут стоимостью 50 миллионов долларов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) высказался о поединке с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

По словам американца, он намерен нокаутировать британца.

Читай также: Чисора сделал смелый прогноз на бой Уайлдер – Паркер

"Я нокаутирую Джошуа. Сделаю то, что должен был сделать много лет назад. Сделаю то, от чего они убегали. Сделаю то, за что Джошуа просил 50 миллионов долларов. Устрою ему нокаут стоимостью 50 миллионов", - приводит слова Деонтея Frank Warren's Queensberry Promotions.

Проведение боя Джошуа - Уайлдер зависит от того, выиграет ли Деонтей у Джозефа Паркера, а Энтони - у Отто Валлина.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!