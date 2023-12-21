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Уайлдер: Устрою Джошуа нокаут стоимостью 50 миллионов долларов

Американец хочет досрочно победить британского боксера.
Сегодня, 15:00
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) высказался о поединке с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

По словам американца, он намерен нокаутировать британца.

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"Я нокаутирую Джошуа. Сделаю то, что должен был сделать много лет назад. Сделаю то, от чего они убегали. Сделаю то, за что Джошуа просил 50 миллионов долларов. Устрою ему нокаут стоимостью 50 миллионов", - приводит слова Деонтея Frank Warren's Queensberry Promotions.

Проведение боя Джошуа - Уайлдер зависит от того, выиграет ли Деонтей у Джозефа Паркера, а Энтони - у Отто Валлина.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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