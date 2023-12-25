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"Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника

Китайский супертяжеловес нацелен на поединок с экс-чемпионом.
Сегодня, 20:55
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, рассказал о планах своего подопечного.

По словам представителя китайского боксера, среди возможных вариантов они намерены добиваться поединка против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

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"На прошлой неделе мы приняли решение просто подождать и посмотреть, что произойдет с кардом 23 декабря. Тот факт, что Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, Агит Кабайел и Даниэль Дюбуа появились как потенциальные возможности, очень хорош для нас. Похоже, мы можем подраться с Паркером, но мы будем настаивать на Джошуа.

Наш бой должен был состояться 17 февраля в андеркарде Усик - Фьюри, но нас могут перенести на 9 марта, в зависимости от того, на что способны эти парни. Мы хотели бы подраться с Энтони Джошуа 9 марта. Тройка лучших парней, которые нас интересуют - это Джошуа, Паркер и Дюбуа", - приводит слова Лейна ProBox TV.

Ранее Энтони Джошуа оценил вероятность боя с Деонтеем Уайлдером после его поражения Джозефу Паркеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей

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