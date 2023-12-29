Пакьяо проведет бой против знаменитого чемпиона мира по тайскому боксу

Боксерский поединок состоится в апреле 2024 года.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 38 КО) проведет бой со знаменитым чемпионом мира по тайскому боксу Буакавом Банчамеком.

Поединок 44-летнего филиппинца против 41-летнего таиландца состоится 20 апреля 2024 года на Impact Arena в Бангкоке, Таиланд.

Бой, получивший название "Матч легенд", пройдет по международным правилам бокса в формате шести трехминутных раундов с двухминутными перерывами.

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Победитель этого противостояния получит денежный приз в размере не менее 10 миллионов бат (289 тысяч долларов США), сообщает Beyond Kick.

beyondkick.com

Напомним, что Пакьяо объявил о завершении профессиональной карьеры в 2021 году.

Ранее филиппинский боксер подтвердил, что намерен выступить на Олимпиаде-2024.

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