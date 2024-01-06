"Я не в лучшей форме": украинский супертяж оценил мощный дебют в США

Профессиональный боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (4-0, 4 КО) поделился мнением о дебюте в американском ринге.

Украинский боксер доволен, что одержал победу над американцем Данте Уильямсом (4-1, 4 КО).

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"Я не доволен на все сто процентов, ведь нахожусь не в самой лучшей своей форме. К тому же от моего последнего поединка прошло 15 месяцев. Но, слава богу, все прошло как надо. Даже быстрее.

Украину я люблю так же как и Грузию, поэтому, когда мы решали, что написать на шортах, я без раздумий сказал: "Слава Украине", – рассказал Цотне Рогава в комментарии LuckyPunch.

Напомним, рефери остановил поединок Цотне против американца Данте Уильямс (4-1, 4 КО) уже в первом раунде.

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