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"Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике

Американец оценил свой поединок с Ортисом.
Сегодня, 09:44
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий поединок против Джемейна Ортиса.

По словам американца, он сосредоточен на бое с соотечественником, а не вспоминает прошлые дуэли.

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"Это большой бой, и каждый должен присутствовать, чтобы увидеть его. Мы знаем друг друга с 17 лет. Итак, теперь в 26, давайте посмотрим, чему научился он и чему научился я.

Сейчас я сосредоточен на своем следующем сопернике. Это сейчас самый важный бой в моей карьере. Забудьте о Джоше Тейлоре. Забудьте о Ломаченко. Следующий Джемейн Ортис. Это мой соперник, на котором я должен полностью сосредоточиться", - приводит слова Лопеса Boxing News 24/7.

Джамейн Ортис и Теофимо Лопес проведут поединок 8 февраля в США.

Ранее Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом.

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