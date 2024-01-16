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Камбосос обратился к Ломаченко после анонса их боя

Австралиец готов оказаться в ринге со спорстменом из Украины.
Сегодня, 12:14
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о бое против украинского ветерана Василия Ломаченко.

Австралиец обратился к Ломаченко и пожелал ему удачной подготовки к их противостоянию.

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"Два воина сойдутся в битве века за звание чемпиона мира в легком весе в Австралии. Здорового тебе тренировочного лагеря, Василий. Скоро увидимся в Австралии", - написал Камбосос на своей странице в Х.

Напомним, что Ломаченко и Камбосос подерутся за вакантный титул IBF в легком весе 12 мая в австралийском Перте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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