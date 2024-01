Камбосос обратился к Ломаченко после анонса их боя

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о бое против украинского ветерана Василия Ломаченко.

Австралиец обратился к Ломаченко и пожелал ему удачной подготовки к их противостоянию.

"Два воина сойдутся в битве века за звание чемпиона мира в легком весе в Австралии. Здорового тебе тренировочного лагеря, Василий. Скоро увидимся в Австралии", - написал Камбосос на своей странице в Х.

Two Warriors In A Battle For The Ages For The Lightweight World Championship In Australia! Have A Healthy Camp @VasylLomachenko See You Soon Down Under ☦️🏆🇦🇺 #kambososlomachenko #FerociousPromotions #7x pic.twitter.com/9nXNi7i7a5