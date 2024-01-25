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Богачук получил дату боя за временный пояс WBC

Статус поединка против Фундоры также могут повысить до полноценного "титульника" при одном условии.
Сегодня, 22:11
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 КО).

Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США в рамках боксерского шоу от Premier Boxing Champions.

На кону боя будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе, а победитель станет обязательным претендентом на пояс, которым владеет Джермелл Чарло.

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При этом, как сообщает Boxing Scene, существует вероятность, что статус поединка могут повысить до полноценного "титульника", если Чарло оставит пояс вакантным, о чем недавно говорил сам украинский боксер.

Напомним, что в своем последнем бою в июле 2023 года Богачук одержал победу нокаутом в первом раунде над ганцем Патриком Аллоти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Сергей Богачук

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