Богачук получил дату боя за временный пояс WBC
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 КО).
Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США в рамках боксерского шоу от Premier Boxing Champions.
На кону боя будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе, а победитель станет обязательным претендентом на пояс, которым владеет Джермелл Чарло.
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При этом, как сообщает Boxing Scene, существует вероятность, что статус поединка могут повысить до полноценного "титульника", если Чарло оставит пояс вакантным, о чем недавно говорил сам украинский боксер.
Напомним, что в своем последнем бою в июле 2023 года Богачук одержал победу нокаутом в первом раунде над ганцем Патриком Аллоти.
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