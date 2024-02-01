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"Бой всей моей жизни": Богачук оценил значимость поединка с Фундорой

Украинец поборется с американцем за чемпионский титул.
Сегодня, 17:25
Себастьян Фундора и Сергей Богачук / instagram.com/wbcboxing
Себастьян Фундора и Сергей Богачук / instagram.com/wbcboxing

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук высказался о предстоящем бое против американца Себастьяна Фундоры за чемпионский титул WBC.

По словам украинца, этот поединок будет самым значимым в его профессиональной карьере.

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"У меня есть опыт спаррингов с Фундорой, и я знаю, что это серьезный бой. Это самый крупный бой в моей карьере. Это мой первый титульный поединок и бой всей моей жизни.

Я выложусь на сто процентов. Я знаю, что я должен быть лучшим. Я буду готов", - приводит слова Богачука Fightnews.com.

Напомним, что бой между Богачуком и Фундорой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Ранее Богачук и Фундора провели битву взглядов во время их первой встречи перед поединком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Сергей Богачук

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