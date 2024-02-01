Богачук - Фундора: видео битвы взглядов

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) проведет бой против Себастьяна Фундора (20-1-1, 13 КО).

Боксеры впервые встретились и провели битву взглядов.

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Бой пройдет 30 марта. На кону будет полноценный чемпионский титул WBC в первом среднем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик получил бой за вакантный титул WBO.

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