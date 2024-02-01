Фундора выбрал себе следующего соперника после Богачука

Американец озвучил свои планы еще до титульного боя с украинским боксером.

Американец Себастьян Фундора высказался о поединке против украинца Сергея Богачука за титул WBC в первом среднем весе.

Американский боксер уверен в своем успехе и после победы в бою с украинским соперником намерен встретиться в ринге с обладателем пояса WBO в этом дивизионе Тимом Цзю.

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"В последний раз, когда я выходил в ринг, я потерпел свое первое поражение, но мы усердно тренировались, ожидая этого момента.

Я готов сделать все возможное, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Все, с кем я сражаюсь - сильные панчеры.

Я дерусь только с лучшими в дивизионе. Следующий, с кем я встречусь - это Тим Цзю. Я хочу быть лучшим в своем дивизионе", - приводит слова Фундоры Fightnews.com.

Напомним, что бой между Богачуком и Фундорой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Ранее Богачук и Фундора провели битву взглядов во время их первой встречи перед поединком.

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