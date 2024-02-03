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"Удивило ли нас это?": секс-символ бокса отреагировала на срыв боя Усик - Фьюри

Эбани Бриджес назвала тех, кто больше всего пострадал.
Сегодня, 09:36
Эбани Бриджес / Getty Images
Эбани Бриджес / Getty Images

Бывшая чемпионка мира и секс-символ мирового бокса Эбани Бриджес прокомментировала новость о срыве боя за все титулы в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсменки, она не удивлена тем, что поединок сорвался.

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"Вау, бой Фьюри - Усик отменен. Впрочем, удивило ли нас это? Не особо. Мне жаль бойцов андеркарда, если весь вечер бокса тоже отменят", - написала Бриджес на своей странице в Х.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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