"Я голоден": Райан Гарсия пригрозил укусить Хэйни за уши
Американец готов повторить трюк Майка Тайсона.
Звездный американский боксер Райан Гарсия высказался о поединке против Девина Хэйни.
По словам спортсмена, он задумывается над тем, чтобы укусить американца за уши.
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"Я могу укусить Хэйни за уши. Майк укусил одно ухо. Я укушу оба. Я голоден", - написал Гарсия.
I might bite Haney ears.— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 14, 2024
Mike bit one ear
Ima bite both
I’m hungry
Напомним, Майк Тайсон откусил ухо Эвандеру Холифилду в бою 1997 года.
Ранее Райан Гарсия рассказал, как планирует победить Хэйни.
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