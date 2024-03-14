"Я голоден": Райан Гарсия пригрозил укусить Хэйни за уши

Звездный американский боксер Райан Гарсия высказался о поединке против Девина Хэйни.

По словам спортсмена, он задумывается над тем, чтобы укусить американца за уши.

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"Я могу укусить Хэйни за уши. Майк укусил одно ухо. Я укушу оба. Я голоден", - написал Гарсия.

I might bite Haney ears.



Mike bit one ear



Ima bite both



I’m hungry — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 14, 2024

Напомним, Майк Тайсон откусил ухо Эвандеру Холифилду в бою 1997 года.

Ранее Райан Гарсия рассказал, как планирует победить Хэйни.

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