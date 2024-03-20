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"Остается сильнейшим панчером": Фьюри сравнил удары Уайлдера и Нганну

Британский боксер оценил нокаутирующую мощь своих бывших соперников.
Сегодня, 17:07
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил силу удара своих бывших соперников Деонтея Уайлдера и Фрэнсиса Нганну.

Британский боксер уверенно отдал предпочтение американцу.

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"Безусловно, Деонтей. Нганну - сильный панчер, но меня не очень беспокоил ни один из его ударов. Не было такого, чтобы я чувствовал динамит в его кулаках, чтобы меня шатало после каждого удара. Разве что тот один удар в затылок - и все.

Уайлдер до сих пор остается сильнейшим панчером, с которым я когда-либо дрался в ринге. Он впереди других на целую милю", - заявил Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер фрэнсис нганну

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