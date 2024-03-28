"Мне жаль кролика": Фьюри высказался о бое с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился подробностями о подготовке к бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО).

"Цыганский король" опубликовал очередное видео с тренировки, оставив также послание украинцу.

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"Еще 12 раундов с отцом (Джоном Фьюри - прим.). Мне жаль кролика. С нетерпением ждем еще одну тяжелую неделю. Я скажу вам: "Все, чего вы хотите, когда молитесь, верьте, что вы это получите, и у вас это будет".

Бой Усик – Фьюри запланирован на 18 мая.

Ранее сообщалось, что Беллью назвал главный недостаток Тайсона, которым может воспользоваться Усик.

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