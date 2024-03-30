Оскар Вальдес завоевал временный титул WBO, финишировав Лиама Уилсона

Мексиканец претендует на поединок с Ломаченко.

На Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном событии которого Оскар Вальдес и Лиам Уилсон поборолись за временный титул по версии WBO во втором полулегком весе.

Вальдес с первых минут поединка владел инициативой, хоть австралиец навязывал свой темп.

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Поединок завершился досрочно в 7-м раунде, когда Вальдес устроил избиение соперника.

OSCAR VALDEZ IS BACK. pic.twitter.com/xiyI6KuN19 — Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2024

Вальдес завоевал временный титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.

Напомним, Вальдес вызвался на поединок с Ломаченко.

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